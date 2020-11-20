Появилось видео последствий ледяного дождя 

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18 ноября сразу на несколько регионов России обрушился ледяной дождь. Самыми крупными городами, пострадавшими от непогоды, стали Москва Владивосток , находящиеся на разных концах страны. В Москве на дорогах и тротуарах образовался слой наледи. В экстренном порядке на улицы города была выведена спецтехника, посыпающая землю реагентами. На дорогах резко увеличилось количество ДТП. Вода настолько быстро замерзала, что у многих автовладельцев не открывались двери из-за образовавшегося в трещинах и замочных скважинах льда.

Но сильнее всего от стихии пострадал Владивосток. Там некоторые районы города остались без света, наблюдались проблемы с сотовой связью.