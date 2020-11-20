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Допрос убийцы подростков в Иркутске попал на видео 

Вадим Дроздов 16 минут назад
18 ноября 22-летний житель одного из сел под Иркутском расстрелял возле своего дома двух подростков, 17-летнего парня и 15-летнюю девушку, из "Сайги". Стрелял по головам. В результате стрельбы девушка скончалась на месте, а молодой человек получил серьезные ранения головы и на данный момент находится в коме в реанимации.
На допросе убийца рассказал следователям подробности своего злодеяния. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сотрудники полиции и следственного комитета разбираются во всех деталях произошедшего. Оказалось, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , СКР
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