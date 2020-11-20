На одном из заводов в Набережных Челнах рабочего намотало на вал работающего станка. Кровью и останками тела было забрызгано все вокруг. Все происходящее было записано на камеры видеонаблюдения, находящиеся на производстве. 56-летний сотрудник решил наладить работу оборудования и полностью проигнорировал технику безопасности. Как позже пояснили коллеги по цеху, он начал шкуркой точить крутящийся вал станка. Сначала у мужчины затянуло внутрь руку и он пытался сопротивляться. Но вскоре все тело рабочего оказалось на валу. Заметивший это коллега бросился на помощь, но было уже слишком поздно. По предварительным данным СК, ЧП произошло по вине погибшего.
Появилось видео жуткой смерти рабочего за станком
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