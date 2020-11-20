Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилось видео жуткой смерти рабочего за станком 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
На одном из заводов в Набережных Челнах рабочего намотало на вал работающего станка. Кровью и останками тела было забрызгано все вокруг. Все происходящее было записано на камеры видеонаблюдения, находящиеся на производстве. 56-летний сотрудник решил наладить работу оборудования и полностью проигнорировал технику безопасности. Как позже пояснили коллеги по цеху, он начал шкуркой точить крутящийся вал станка. Сначала у мужчины затянуло внутрь руку и он пытался сопротивляться. Но вскоре все тело рабочего оказалось на валу. Заметивший это коллега бросился на помощь, но было уже слишком поздно. По предварительным данным СК, ЧП произошло по вине погибшего.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео жуткой смерти рабочего за станком
01:14
Появилось видео жуткой смерти рабочего за станком
Происшествия
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
00:14
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки»
00:25
Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки»
Происшествия
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение