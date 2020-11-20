Появилось видео жуткой смерти рабочего за станком 

На одном из заводов в Набережных Челнах рабочего намотало на вал работающего станка. Кровью и останками тела было забрызгано все вокруг. Все происходящее было записано на камеры видеонаблюдения, находящиеся на производстве. 56-летний сотрудник решил наладить работу оборудования и полностью проигнорировал технику безопасности. Как позже пояснили коллеги по цеху, он начал шкуркой точить крутящийся вал станка. Сначала у мужчины затянуло внутрь руку и он пытался сопротивляться. Но вскоре все тело рабочего оказалось на валу. Заметивший это коллега бросился на помощь, но было уже слишком поздно. По предварительным данным СК, ЧП произошло по вине погибшего.