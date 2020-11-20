Ефремов признал потерпевшей жену Захарова

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Переговоры между защитником актера и адвокатом Стерховой состоятся в ближайшее время.

«В четверг со мной связался адвокат Ефремова Андрей Алешкин. Он сказал, что Михаил Олегович все-таки признал мою подзащитную Ирину Стерхову потерпевшей. Защитник предложил встретиться, чтобы обсудить дальнейшие действия», — рассказал Никулин.

Он добавил, что не может озвучить никаких подробностей, защитники обсудят детали при личной встрече.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.