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Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену погибшего в ДТП Захарова 

Lenta.ru 16 минут назад
Ефремов признал потерпевшей жену Захарова
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова Ирину Стерхову. Об этом рассказал ее адвокат Вадим Никулин, передает «Московский Комсомолец».
Переговоры между защитником актера и адвокатом Стерховой состоятся в ближайшее время.

«В четверг со мной связался адвокат Ефремова Андрей Алешкин. Он сказал, что Михаил Олегович все-таки признал мою подзащитную Ирину Стерхову потерпевшей. Защитник предложил встретиться, чтобы обсудить дальнейшие действия», — рассказал Никулин.

Он добавил, что не может озвучить никаких подробностей, защитники обсудят детали при личной встрече.
Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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Происшествия , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Вадим Никулин , Сергей Захаров , Ирина Стерхова , Московский комсомолец
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