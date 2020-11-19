«Зеленку бы вылила»: как россиянка затравила школьницу

Госдуме считают, что все инциденты, к которым приводят ссоры в родительских чатах, происходят из-за озлобленности и низкого уровня культуры некоторых россиян. Дополнительно регулировать поведение пользователей мессенджеров не стоит — санкции за правонарушения и так предусмотрены законом. Ранее в Кисловодске 50-летняя женщина довела школьницу до попытки суицида, а в Волгограде после взаимных оскорблений в чате убили мужчину.

Конфликты в родительских чатах перерастают в трагедии из-за невоспитанности, считает первый зампредседателя комитета по образованию Госдумы Олег Смолин

«Печально, что российский интернет — крайне жесткая информационная среда. Родителей можно было бы призывать вспоминать про любовь к ближнему. А кому не нравится христианская версия, пусть вспомнят советскую: мы друзей за ошибки прощали. Поэтому, к сожалению, низкий уровень культуры, озлобленность и конкурентный индивидуализм — это личностные проблемы россиян, но точно не законодательства», — сообщил он «Газете.Ru».

Новостей о конфликтах, зародившихся в родительских чатах, в СМИ становится все больше. Так, 17 ноября 2020 года в Кисловодске в отношении 50-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на доведение до самоубийства» — она издевалась над 14-летней девочкой в группе мессенджера, сообщали в региональном Следственном комитете

По данным ведомства, женщина, являясь главой родительского комитета класса, в котором обучалась ее дочь, на протяжении двух лет публично и при личном общении издевалась над ее одноклассницей. Она оскорбляла школьницу и угрожала ей. Telegram-канал «Baza» опубликовал голосовые сообщения, в которых жительница Ставрополья угрожает девочке, говорит, что та «осмелела» и обвиняет ее в «жополизстве».

«Я ее прям за косы хочу иной раз схватить прям, я тебе говорю: в школе я бы точно ее обрезала. Или зеленку бы вылила!» — заявляет председательница родительского комитета в одном из таких сообщений.

Из-за психологического давления в октябре 2020 года школьница совершила попытку суицида. Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи девочка осталась жива — ее жизнь и здоровье вне опасности.

Местные СМИ при этом отмечают, что незадолго до этого происшествия глава родительского комитета начала травить еще одного одноклассника дочери, который заступился за пострадавшую ученицу.

Подозреваемая на время следствия находится под подпиской о невыезде. Назначен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели из круга общения потерпевшей и подозреваемой. Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию администрации школы, где стала возможной угрожающая жизни учащейся ситуация.

«Школьница, которая подверглась давлению со стороны мамы своей одноклассницы, получает психологическую помощь», — сообщили в свою очередь в минобразования Ставрополья. По факту происшествия в ведомстве запустили проверку. Директора и педагога образовательного учреждения привлекли к ответственности. В Кисловодске состоялось общегородское родительское собрание, на котором родителям рассказали о недопустимости подобного поведения со стороны взрослых в отношении детей.

В конце октября скандал в школьном чате разгорелся и в Волгограде. В беседе обсуждалось задание учителя русского языка, которая настаивала на решении теста с 14.30 до 16.30, в то время как уроки у детей заканчивались в 14.00. Отец одного из учащихся счел задачу невыполнимой. Одна из матерей возразила ему и посоветовала школьникам делать уроки «по дороге в школу или на перемене». В какой-то момент женщина написала: «Ты что, бессмертный, так со мной разговариваешь?». И в чате появилось голосовое сообщение ее супруга, который потребовал встречи с оппонентом.

«Я до сих пор жду твоего звонка, а ты, как баба, сидишь в чате и задаешь лишние вопросы моей жене. Если у тебя есть мужество, то я приехал на место, о котором ты мне сказал.

Звони в любое время, назови любое место, я приеду. Заранее тебе скажу, что ты можешь заранее взять больничный», — написал мужчина. Спустя время к угрозам подключился и родственник зачинщицы конфликта.

После этого 41-летнего Романа Гребенюка, который поссорился с женщиной, избил вооруженный кастетом брат женщины — несколько раз ударив его по голове, передавал местный портал V1.Ru.

1 ноября 2020 года Гребенюк умер, не приходя в сознание. Злоумышленника арестовали — на него завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Адвокат по уголовным делам Инна Сорокина подчеркивает, что каждый родитель может обратиться в суд, если его ребенка травят в мессенджере.

«Если это оскорбления или унижения и есть подтверждающие скрины, то вполне можно добиться компенсации — в качестве других доказательств можно получить заключение психолога о том, что ребенок действительно получил моральную травму», — сообщила юрист «Газете.Ru».

По словам Сорокиной, дела о правонарушениях в отношении детей рассматриваются оперативно — суд почти всегда выносит решения в пользу потерпевшей стороны. «Что касается конфликтов взрослых, то если он остается на уровне словесных перепалок, то обычно предлагается решить вопрос мирно. Но, если имеется факт нападения или избиения, то можно и в тюрьму попасть», — пояснила адвокат.

Председатель комиссии по юридической безопасности МОО Ассоциации юристов России Алексей Гавришев добавил, что за оскорбления в соцсетях можно получить штраф до 30 тыс. рублей по статье 5.61 — при этом чаще всего суды назначают штраф в 5 тыс. рублей. Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что оскорбленное лицо также может требовать выплаты компенсации морального вреда.