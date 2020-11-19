Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки» 

Москве одна женщина напала на другую с ножом возле магазина «Пятерочка», сообщает телеграм-канал Life Shot.

Нападение произошло на Люблинской улице на юго-востоке столицы. Женщина буквально изрезала свою жертву. Пострадавшая доставлена в больницу с множественными ранами на шее, ногах и руках.

Нападавшая задержана. Свой поступок она объяснила тем, что ее жертва якобы работает на черных риелторов и передает им информацию об одиноко проживающих стариках.

Как писал «Рамблер», ранее в Башкирии ревнивый муж зарезал бывшую жену в детском саду, где она работала воспитательницей. Родственники погибшей рассказали, что это была не первая попытка убийства. Ранее мужчина гонялся за бывшей супругой с ножом по поселку, но тогда ей удалось убежать. Позже женщина обратилась в полицию, но там не захотели открывать дело. «В полиции сказали: убьет — приходи. Потом будем решать», — рассказал брат погибшей.