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Полицейских задерживают в здании ГИБДД Воронежа 

News.ru 24 минуты назад
Полицейских массово задерживают в Воронеже
Фото: РИА Новости
В здании ГИБДД Воронежа проходят задержания сотрудников ведомства. Мероприятие проводят представители Оперативно-розыскной части собственной безопасности местного ГУ МВД.

Сотрудники Оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД по Воронежской области проводят оперативные мероприятия по проверке поступившей информации о возможных противоправных действиях сотрудников ОБДПС, — сообщили в местном МВД.

Среди проводимых мероприятий осмотр по месту службы, передаёт «Подъём».
По данным источника «Блокнот — Воронеж», обыски и задержания проводятся с утра в здании МРЭО ГИБДД № 2 на улице Обручева. Помимо сотрудников МВД в них принимают участие представители ФСБ.
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники Следственного комитета России по итогам обысков и допросов, проведённых во вторник, 17 ноября, задержали заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.
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Происшествия , Дмитрий Куракин , ФСБ , СКР , МВД , Правительство московской области
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