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В Ростовской области мужчина с помощью приятеля изнасиловал жену 

News.ru 17 минут назад
Муж организовал групповое изнасилование жены
Фото: depositphotos.com
Жительница Родионово-Несветайской слободы в Ростовской области стала жертвой группового изнасилования, организованного её мужем. Вторым насильником стал приятель супруга.
Нападение произошло в Первомайском районе, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».
По данным канала, 27-летний муж уговорил 33-летнюю жену съездить в гости к своему другу. Там компания закатила вечеринку, в ходе которой мужчина стал склонять женщину к групповому сексу. Когда та отказалась и стала сопротивляться, приятели избили женщину, а потом изнасиловали.
О произошедшем пострадавшая сообщила в полицию. Зачинщик преступной оргии и его приятель задержаны.
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