Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео 

Крушение товарного поезда во Владимирской области 16 ноября 2020 года попало на видео, запись с камеры тепловизора размещена в Telegram-канале Life SHOT.

На кадрах запечатлен момент, когда во время движения состава цистерны с нефтепродуктами внезапно сходят с рельсов и падают на землю.

По предварительным данным, причиной железнодорожной аварии стал человеческий фактор. В СМИ появилась информация, что ЧП произошло по вине рабочих, которые занимались ремонтом путей и забыли подключить стрелку к электроприводу.