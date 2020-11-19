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Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
Крушение товарного поезда во Владимирской области 16 ноября 2020 года попало на видео, запись с камеры тепловизора размещена в Telegram-канале Life SHOT.
На кадрах запечатлен момент, когда во время движения состава цистерны с нефтепродуктами внезапно сходят с рельсов и падают на землю.
Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом
По предварительным данным, причиной железнодорожной аварии стал человеческий фактор. В СМИ появилась информация, что ЧП произошло по вине рабочих, которые занимались ремонтом путей и забыли подключить стрелку к электроприводу.
Происшествия , Видео
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