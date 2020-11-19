Тренер годами насиловал воспитанниц

Бывший тренер спортивной школы годами насиловал несовершеннолетних воспитанниц. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, мужчина, будучи тренером одной из спортивных школ в городе Одинцове, в течение нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности шести девочек. В какой-то момент они самостоятельно заявили об этом в правоохранительные органы

В отношении тренера было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет).

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении 29 эпизодов преступлений. Сегодня в пресс-службе подмосковного управления СК сообщили о завершении расследования дела и передаче 11 его томов для рассмотрения в суд.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления СК по Новосибирской области рассказали, что в Убинском районе 20-летний ранее судимый мужчина совершил сексуальное насилие в отношении нескольких 10-летних мальчиков, был задержан и арестован за это. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».