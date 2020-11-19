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Леопард растерзал фермера и его сына в индийской деревне Апеагон вблизи Аурангабада, штат Махараштра. Об этом сообщает издание Yahoo News.

В понедельник, 16 ноября, 52-летний Ашок Ауте (Ashok Aute) и его 27-летний сын Кришна Ауте (Krishna Aute) отправились работать на ферме.

Вечером они не вернулись домой. Родственники организовали поиски пропавших и поставили в известность представителей департамента лесного хозяйства.

Позже на ферме были найдены тела индийца и его сына со следами нападения леопарда.

Представители департамента лесного хозяйства решили установить в этой местности камеры и клетки, чтобы поймать хищника. Семья жертв получит компенсацию, в соответствии с законом.