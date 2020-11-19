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Леопард растерзал фермера и его сына 

Lenta.ru 57 минут назад
Леопард растерзал фермера и его сына
Фото: globallookpress.com
Леопард растерзал фермера и его сына в индийской деревне Апеагон вблизи Аурангабада, штат Махараштра. Об этом сообщает издание Yahoo News.
В понедельник, 16 ноября, 52-летний Ашок Ауте (Ashok Aute) и его 27-летний сын Кришна Ауте (Krishna Aute) отправились работать на ферме.
Вечером они не вернулись домой. Родственники организовали поиски пропавших и поставили в известность представителей департамента лесного хозяйства.
Позже на ферме были найдены тела индийца и его сына со следами нападения леопарда.
Представители департамента лесного хозяйства решили установить в этой местности камеры и клетки, чтобы поймать хищника. Семья жертв получит компенсацию, в соответствии с законом.
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