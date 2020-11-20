Бывший глава Росграницы осужден на 10 лет

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Тушинский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Его также оштрафовали на один миллион рублей.

В ходе судебного следствия было установлено, что он в 2012-2013 годы в составе преступной группы похитил из бюджета, выделенного на реконструкцию четырех пунктов пропуска в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации» почти 50 миллионов рублей.

Безделов в декабре 2017 года был осужден Мещанским районным судом Москвы на девять лет лишения свободы также за хищение путем мошенничества полумиллиарда рублей.

Он руководил Росграницей с августа 2008-го по октябрь 2013 года.