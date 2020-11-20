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Бывший глава Росграницы осужден на 10 лет лишения свободы 

Lenta.ru и ещё 3 22 минуты назад
Бывший глава Росграницы осужден на 10 лет
Фото: РИА Новости
Тушинский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Его также оштрафовали на один миллион рублей.
В ходе судебного следствия было установлено, что он в 2012-2013 годы в составе преступной группы похитил из бюджета, выделенного на реконструкцию четырех пунктов пропуска в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации» почти 50 миллионов рублей.
Безделов в декабре 2017 года был осужден Мещанским районным судом Москвы на девять лет лишения свободы также за хищение путем мошенничества полумиллиарда рублей.
Он руководил Росграницей с августа 2008-го по октябрь 2013 года.
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Происшествия , Дмитрий Безделов , Москва
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