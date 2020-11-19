Опубликовано видео падения БелАЗа в карьер 

городе Качканар Свердловской области БелАЗ рухнул в карьер и загорелся. К счастью, водитель успел выпрыгнуть и выжил. Что стало причиной аварии — невнимательность водителя или обвалившийся грунт, на данный момент не понятно. Расследованием ЧП занимается руководство компании, которой принадлежит данный карьер.

БелАЗ-75710 — полноприводный двухосный карьерный самосвал грузоподъёмностью 450 тонн производства Белорусского автомобильного завода. Представлен в сентябре 2013 года, а в январе 2014 года установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ, провезя по испытательному полигону груз весом в 503,5 тонны. Масса БелАЗа составляет 360 тысяч килограмм.