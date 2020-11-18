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Приговор по делу «Седьмой студии» оставили без изменений 

Газета.Ru 1 час назад
Приговор по делу «Седьмой студии» оставили без изменений
Фото: Газета.Ru
Мосгорсуд оставил без изменений приговор по делу "Седьмой студии", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников. Другие фигуранты дела о хищении бюджетных средств — Софья Апфельбаум, Алексей Малобродский и Юрий Итин — просили отменить решение Мещанского суда и вынести им оправдательный приговор. Защита Серебренникова не подавала апелляционную жалобу.
26 июня 2020 года Мещанский суд признал виновными в хищении 129 млн рублей режиссера Кирилла Серебренникова, экс-генпродюсера Алексея Малобродского и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Малобродский был приговорен к двум годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей, Итин — к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Вместе с Серебренниковым их также обязали выплатить 129 млн рублей по гражданскому иску Министерства культуры. Что касается Софьи Апфельбаум, то в действиях экс-сотрудницы Минкульта суд усмотрел халатность — ей дали штраф, но освободили от его уплаты по причине «истечения сроков давности».
Серебренникова суд приговорил к трем годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Однако режиссер и его защита апелляцию на приговор не подавали.
Они также не явились на заседании Мосгорсуда в пятницу, 13 ноября. Приговор по делу «Седьмой студии» был признан законным.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Мещанского районного суда в отношении Апфельбаум С. М., Итина Ю. К. и Малобродского А. А. Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сообщили ТАСС в суде.

После вступления приговора в силу районный суд сможет взыскать с осужденных 129 млн рублей компенсации нанесенного ущерба. До выплаты этой суммы имущество Серебренникова, Малобродского и Итина будет находиться под арестом. Согласно адвокату Ирине Повериновой, представляющей интересы одного из фигурантов дела «Седьмой студии», в Мещанском районном суде состоится еще одно заседание по вопросу о судьбе вещдоков, но его дата пока не назначена.

«Мы все очень устали от разбирательств и решение о дальнейшем обжаловании примем после паузы и изучения дела», — сказала Поверинова.

Дело «Седьмой студии» возбудили в мае 2017 года. Правоохранительные органы провели обыски в театре «Гоголь-центр» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Ему, а также на тот момент генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, продюсеру Екатерине Вороновой, гендиректору Юрию Итину, бухгалтеру Нине Масляевой и начальнице департамента Минкультуры Софье Апфельбаум предъявили обвинения в хищении в особо крупном размере. Первая экспертиза оценила ущерб в 133 млн рублей. Эта сумма, по версии следствия, была выделена в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».
На момент расследования все фигуранты, за исключением Масляевой, свою вину отрицали, настаивая на том, что бюджетные средства тратились только на проект. Дело Масляевой же выделили в отдельное производство. Суд признал экс-бухгалтера виновной в мошенничестве, назначил наказание в виде двух лет и трех месяцев и освободил от него, поскольку она уже отбыла свой срок на стадии следствия, находясь в СИЗО и под домашним арестом. Продюсер Екатерина Воронова, также обвиненная в хищении, с 2017 года находится в международном розыске.
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Комментарии
Происшествия , Статьи , Юрий Итин , Ирина Поверинова , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Минкультуры , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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