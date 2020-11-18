Приговор по делу «Седьмой студии» оставили без изменений 

26 июня 2020 года Мещанский суд признал виновными в хищении 129 млн рублей режиссера Кирилла Серебренникова, экс-генпродюсера Алексея Малобродского и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Малобродский был приговорен к двум годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей, Итин — к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Вместе с Серебренниковым их также обязали выплатить 129 млн рублей по гражданскому иску Министерства культуры . Что касается Софьи Апфельбаум, то в действиях экс-сотрудницы Минкульта суд усмотрел халатность — ей дали штраф, но освободили от его уплаты по причине «истечения сроков давности».

Серебренникова суд приговорил к трем годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Однако режиссер и его защита апелляцию на приговор не подавали.

Они также не явились на заседании Мосгорсуда в пятницу, 13 ноября. Приговор по делу «Седьмой студии» был признан законным.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Мещанского районного суда в отношении Апфельбаум С. М., Итина Ю. К. и Малобродского А. А. Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сообщили ТАСС в суде.

После вступления приговора в силу районный суд сможет взыскать с осужденных 129 млн рублей компенсации нанесенного ущерба. До выплаты этой суммы имущество Серебренникова, Малобродского и Итина будет находиться под арестом. Согласно адвокату Ирине Повериновой , представляющей интересы одного из фигурантов дела «Седьмой студии», в Мещанском районном суде состоится еще одно заседание по вопросу о судьбе вещдоков, но его дата пока не назначена.

«Мы все очень устали от разбирательств и решение о дальнейшем обжаловании примем после паузы и изучения дела», — сказала Поверинова.

Дело «Седьмой студии» возбудили в мае 2017 года. Правоохранительные органы провели обыски в театре «Гоголь-центр» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Ему, а также на тот момент генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, продюсеру Екатерине Вороновой, гендиректору Юрию Итину, бухгалтеру Нине Масляевой и начальнице департамента Минкультуры Софье Апфельбаум предъявили обвинения в хищении в особо крупном размере. Первая экспертиза оценила ущерб в 133 млн рублей. Эта сумма, по версии следствия, была выделена в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».