Михаил Мень не признал вину

"Он не признает вину и считает претензии недоразумением, никакого преступления он не совершал", — сказал адвокат.

Он добавил, что при даче согласия на уголовное преследование в Совете Федерации было объявлено, что мерой пресечения станет запрет определенных действий.

"Мы пока не знаем, каких именно. В любом случае, он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия. Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности", — отметил Мусаев.

По версии следствия, в 2011 году, в бытность губернатором Ивановской области, Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу для хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки Ивановской области. Следствие считает, что по указанию Меня был принят ряд документов, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. Подчеркивается, что эти средства "на следующий день были похищены преступной группой".