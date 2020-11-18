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Пенсионер лишился четверти миллиона после вызова проститутки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пенсионер вызвал проститутку и поплатился
Фото: globallookpress.com
Стало известно о 60-летнем жителе Москвы, который лишился 250 тыс. рублей после вечера в компании проститутки. По словам пенсионера, деньги таинственно исчезли из шкафа во время визита девушки.
Мужчина нашел номер темнокожей девушки по имени Сабина в Сети. До случая с пропажей денег он уже трижды пользовался ее услугами, вечером 17 ноября пенсионер вновь решил провести в компании проститутки. Та приехала к мужчине в квартиру на Лухмановской улице. Встретив ее, пенсионер пошел в душ. После принятия ванны он обнаружил, что из шкафа пропали 250 тыс. рублей, передает Рен ТВ.
При этом девушка заявила, что деньги не брала. Пенсионер ей не поверил и решил вызвать полицию, однако девушка скрылась до приезда правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина украл в квартире у знакомого вещи на 2,3 млн рублей, пока тот спал.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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