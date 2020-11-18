Взрыв в Коммунарке: появились новые подробности 

Больница для пациентов с коронавирусом в Коммунарке вся в дыму после разрыва трубы с кислородом, сообщают очевидцы.

По данным Mash , взрыв произошел в корпусе №13 — больных там не было, корпус находился на реконструкции. В результате происшествия пострадал рабочий, ему оказана помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в результате разрыва кислородной трубы повреждена обшивка временного корпуса больницы. Источник также опроверг информацию о пожаре. По его словам, очевидцы приняли за пожар выходящий из аварийной трубы кислород.

В настоящее время проводится эвакуация пациентов из временных корпусов клиники. Всего в них лечатся 83 человека.

Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал ситуацию во временном госпитале в Коммунарке: