Решение принято по ходатайству следователя. В отношении Меня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Суд запретил ему покидать место проживания, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения и пользоваться интернетом. Однако ему можно совершать двухчасовые прогулки.

Мера пресечения избрана до 18 января 2021 года.