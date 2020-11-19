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Обвиненному в афере на 700 миллионов рублей аудитору Меню ограничили свободу 

Lenta.ru и ещё 18 36 минут назад
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, обвиненному в афере на 700 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Решение принято по ходатайству следователя. В отношении Меня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Суд запретил ему покидать место проживания, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения и пользоваться интернетом. Однако ему можно совершать двухчасовые прогулки.
Мера пресечения избрана до 18 января 2021 года.
18 ноября Совет Федерации разрешил Генпрокуратуре задержать Меня по подозрению в растрате на посту главы Ивановской области. Ему вменили хищение 700 миллионов рублей из бюджета. Речь идет о событиях десятилетней давности. Мень свою вину не признает.
Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он возглавлял с 2013 по 2018 год. В 2018-м Мень перешел на работу в Счетную палату России.
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Происшествия , Видео , Михаил Мень , Генпрокуратура РФ , Счетная палата , Совет Федерации , Минстрой , Ивановская Область
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