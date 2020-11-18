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У российского экс-губернатора изъяли игровой центр за 111 миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
У бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова по требованию прокуратуры изъяли игровой развлекательный центр в Йошкар-Оле. Об этом в среду, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
По данным надзорного ведомства, в ходе проверки прокуроры выявили в собственности у Маркелова и подконтрольной ему организации объект площадью 17,6 тысячи квадратных метров и стоимостью свыше 111 миллионов рублей. Поскольку Маркелов не смог доказать, что объект приобретен на законные доходы, суд удовлетворил требование прокуратуры и обратил развлекательный центр в доход государства.
В Генпрокуратуре отметили, что ранее суды в Нижнем Новгороде и Ульяновске удовлетворили иски о взыскании в государственную казну имущества Маркелова и 12 его соответчиков на 2,5 миллиарда рублей. Все изъятое было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.
Леонида Маркелова задержали 13 апреля 2017 года по обвинению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей. На следующий день Басманный суд Москвы поместил его под стражу. Он возглавлял Марий Эл в течение 16 лет — c января 2001 года. До этого он был депутатом Госдумы, входил во фракцию ЛДПР. Кроме того, Маркелов работал адвокатом и служил в военной прокуратуре.
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Комментарии 8
Происшествия , Видео , Леонид Маркелов , Андрей Иванов , Генпрокуратура РФ , Госдума , ЛДПР , Lenta.ru , Нижегородская Область , Нижний Новгород , Республика Марий Эл , Ульяновск , Ульяновская Область
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