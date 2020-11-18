По данным надзорного ведомства, в ходе проверки прокуроры выявили в собственности у Маркелова и подконтрольной ему организации объект площадью 17,6 тысячи квадратных метров и стоимостью свыше 111 миллионов рублей. Поскольку Маркелов не смог доказать, что объект приобретен на законные доходы, суд удовлетворил требование прокуратуры и обратил развлекательный центр в доход государства.

В Генпрокуратуре отметили, что ранее суды в Нижнем Новгороде и Ульяновске удовлетворили иски о взыскании в государственную казну имущества Маркелова и 12 его соответчиков на 2,5 миллиарда рублей. Все изъятое было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.