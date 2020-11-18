«Особые условия» для Ефремова в колонии опровергли 

«Я думаю, что колония не считается элитной. Это обычная колония общего режима. Просто неудачно интерпретированы слова члена комиссии, и поэтому получился такой странный текст. Обычная колония с обычными условиями, никаких привилегий никому там не предоставляется», — передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.