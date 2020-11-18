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«Особые условия» для Ефремова в колонии опровергли 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Актер Михаил Ефремов будет содержаться в обычном исправительном учреждении, сообщила глава Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Наталья Сокольская.

«Я думаю, что колония не считается элитной. Это обычная колония общего режима. Просто неудачно интерпретированы слова члена комиссии, и поэтому получился такой странный текст. Обычная колония с обычными условиями, никаких привилегий никому там не предоставляется», — передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.

Сокольская добавила, что дополнительные привилегии для актера не предусмотрены.
Ранее правозащитник Аркадий Бармин заявил, что Ефремов может получить «особые условия» в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Он заявил, что в этой колонии футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи, и предположил, что администрация учреждения может пойти навстречу артисту и создать ему особые условия.
Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода — до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
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