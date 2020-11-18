Раскрыты ошибки следствия в деле MH17 

Суд в Гааге , рассматривающий дело о крушении рейса MH17 в Донбассе, ушел на перерыв до 25 ноября. Технический эксперт Юрий Антипов указал на нестыковки в доказательствах, которые были предоставлены на заседании, пишет New Inform.

Как сообщал «Рамблер», Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. По версии Объединенной следственной группы (JIT), лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли российские военные. Правительство Нидерландов обратилось в ЕСПЧ с иском против России за ее роль в уничтожении МН17. При этом Россия неоднократно запрашивала данные с украинских радаров и американских спутников в рамках расследования. Однако эти данные не были предоставлены.

По словам Антипова, суд не хочет принимать во внимание несоответствия, которые заметны даже на фотографиях. В доказательство своих слов эксперт привел снимки рамы форточки малайзийского самолета с застрявшим в ней осколком и ответ на уточняющие вопросы защиты.

«Осколок, перед тем как внедриться в раму с внутренней стороны, в своем полете смял и загнул тонкий металл, встретившийся на его пути перед тем, как он остановил свой полет в нише, ограниченной массивным металлом. Объективно показал свой путь движения», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что если лайнер был сбит из «Бука», то осколки должны были двигаться по строго определенной траектории.

«В суде в Гааге адвокаты на заседании спросили прокуроров: «А после обнаружения эксперты определяли направления траектории полета этого осколка?». И от прокурора прозвучал ответ, который сразу показывает всю комичность ситуации с расследованием и пустоту выводов голландского следствия: «Определение траекторий осколков не входило в компетенцию экспертов. Таких вопросов экспертам не ставилось», — отметил Антипов.

Эксперт назвал заседание суда «цирком» и выразил надежду, что судьи все же «сделают вполне логичные шаги к правде, прислушавшись к доводам защиты».