49-летний пьяный башкирец пришел в сельский детский сад, где работала его 47-летняя экс-супруга, после чего нанес ей несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений женщина скончалась. По предварительным данным СК, на преступление мужчина пошел из-за ревности. Односельчане рассказали СМИ, что подозреваемый постоянно контролировал жену — в итоге незадолго до трагедии она подала на развод и уехала вместе с детьми.

Башкирии задержали 49-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 47-летней экс-супруги. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета. По данным ведомства, трагедия произошла днем 17 ноября 2020 года в детском саду села Старые Киешки.

В тот день пьяный мужчина вошел в дошкольное учреждение и ударил бывшую жену несколько раз ножом — от полученных ранений сельчанка скончалась на месте.

После расправы он попытался скрыться, однако его задержал учитель физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. В СК уточнили, что никто из детей не стал свидетелем убийства.

В СК считают, что мужчина напал на экс-супругу из-за ревности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». С задержанным проведены первоначальные следственные действия — ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Как удалось выяснить изданию «КП-Уфа», супруги вырастили двоих детей — сына и дочь. Они часто путешествовали по миру как с детьми, так и наедине. Почти каждый год пара бывала на море. Тем не менее в семье часто случались конфликты из-за ревности мужчины.

«Любил безумно он ее, также безумно ревновал. Туда не ходи, то не надевай, отчитывайся, кто звонил, куда пошла. Но руку ни разу не поднимал на нее, хотя, может, не говорила. Были бы прекрасной семьей, таких детей вырастили! Если бы не его характер», — рассказала сайту kp.ru знакомая жертвы.

Отношения супругов последний год не складывались. По данным источника газеты «КП-Уфа», супруги даже развелись, после чего женщина переехала с детьми в частный дом. Однако 17 сентября 2020 года бывший муж в состоянии алкогольного опьянения поджег жилище — на момент пожара никого в доме не было. Постройка сгорела полностью — жертвами стали несколько котят.

«Сегодня ночью мой отец совершил поджог нашего частного дома. Сгорело все! Все остались живы, кроме домашних животных, нас не было дома. Мы остались без дома, а этого урода (к сожалению, отца) даже к уголовной ответственности не могут привлечь», — цитирует «КП-Уфа» пост дочери предполагаемого злоумышленника, который она разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К ответственности, отмечает издание, за поджог башкирца не привлекли.

В свою очередь экс-супруга задержанного, по словам односельчан, была жизнерадостной, доброй и отзывчивой. Раньше она работала в селе Ольховое заведующей клуба, а недавно устроилась в детский сад.

Похожая история ранее произошла в городе Бирюч Белгородской области. Региональный Следком передавал, что 14 ноября местный 55-летний бизнесмен обратился в полицию и сообщил, что убил топором свою 33-летнюю сожительницу. Незадолго до трагедии мужчина заподозрил ее в краже денег, а новый конфликт подогрел ее отъезд к друзьям. Во время ссоры подозреваемый пять раз ударил обухом топора возлюбленную по голове. Она скончалась на месте.

«Она перед убийством на несколько дней исчезла, ездила куда-то в гости. А когда вернулась, то начала хамить супругу. Подозреваемый схватил топор и обухом пять раз ударил женщину по голове. После этого сам позвонил в полицию», — уточнил источник агентства ФАН в силовых структурах.

Выехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили женщину с разбитым черепом. Медики скорой помощи констатировали ее смерть. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Белгородец арестован. Расследование продолжается.

По данным ФАН, отношения между мужчиной и женщиной были непростыми. Сожительница предпринимателя была известна своим взрывным характером. По словам источника издания в правоохранительных органах, у них с гражданским мужем был семейный подряд — глава семьи возил из Москвы автозапчасти, а погибшая продавала их на местном рынке.

Более того, женщина могла на некоторое время пропасть из дома и ничего не сказать об этом своему сожителю. На этой почве между ними постоянно случались скандалы.