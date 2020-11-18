Сенаторы одобрили отправку российской армии в Карабах 

Сенаторы 18 ноября одобрили использование российской армии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации.

На очередном заседании сенаторы рассмотрели обращение президента России Владимира Путина

«В целях соблюдения договоренностей о прекращении огня , во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба мной было принято решение о незамедлительном направлении воинского контингента Вооруженных сил РФ в Нагорный Карабах», — говорится в документе.

Совет Федерации согласился с отправкой в Нагорный Карабах российских военных с необходимым вооружением, военной и специальной техникой с 10 ноября. Решение было принято единогласно.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии стратегически важного города — Шуши.

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Россияне останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок.

Алиев утверждал, что миротворческая миссия будет совместной, в ней также примет участие Турция.