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15-летний россиянин заставил школьницу делать интимные фото 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
15-летний россиянин заставил школьницу делать интимные фото
Фото: ТАСС
В Ульяновске 15-летний подросток шантажировал пятиклассницу и заставлял девочку делать эротические фотографии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, во время общения в соцсетях подросток убедил свою 11-летнюю знакомую отправить ему откровенные фото. После чего стал угрожать опубликовать снимки, если девочка не продолжит отправлять ему эротические фотографии.
О происходящем узнала мама пятиклассницы и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, задержали подростка, он во всем признался.
«Рамблер» писал, что ранее в Туве девятиклассник был заподозрен в том, что организовал групповое изнасилование ученицы седьмого класса, которая отказалась с ним встречаться, снял происходящее на видео и шантажировал девушку.
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