15-летний россиянин заставил школьницу делать интимные фото 

Ульяновске 15-летний подросток шантажировал пятиклассницу и заставлял девочку делать эротические фотографии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, во время общения в соцсетях подросток убедил свою 11-летнюю знакомую отправить ему откровенные фото. После чего стал угрожать опубликовать снимки, если девочка не продолжит отправлять ему эротические фотографии.

О происходящем узнала мама пятиклассницы и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, задержали подростка, он во всем признался.

«Рамблер» писал, что ранее в Туве девятиклассник был заподозрен в том, что организовал групповое изнасилование ученицы седьмого класса, которая отказалась с ним встречаться, снял происходящее на видео и шантажировал девушку.