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В Москве мужчина открыл стрельбу в Измайловском парке

Российская Газета
10 минут назад
В Измайловском парке Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим.
В Москве мужчина открыл стрельбу по людям
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Как рассказала замначальника пресс-службы столичного ГУ МВД Екатерина Гузь, в парке подозреваемый поссорился с двумя горожанами. В какой-то момент он выхватил револьвер и начал стрелять по оппонентам. Никто не пострадал.
Стрелок был задержан в квартире на 2-й Прядильной улице, он во всем признался. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве и незаконном обороте оружия. Выяснилось, что его револьвер был переделан из сигнального оружия.
Происшествия,Екатерина Гузь,МВД,Москва,
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