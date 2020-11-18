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«Нечеловеческие крики»: жена и сын утонули на глазах у мужа 

Артём Кульша 31 минуту назад
Жена и сын утонули на глазах у мужа
Фото: РИА Новости
Жительница Перми утонула вместе с сыном на глазах у мужа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Днем 15 ноября автомобиль ВАЗ-2109 скатился в реку с парковки у магазина автозапчастей на шоссе Космонавтов, 244б. Внутри находились 36-летняя женщина и двое ее сыновей двух и четырех лет. Муж женщины и прохожий пытались спасти их. Им удалось вытащить из уходившего под воду автомобиля младшего ребенка. После этого он стали нырять в реку в попытке открыть двери, разбить стекла машины и спасти остальных.

«Отец кричал со страшной силой: "Как же так!", держал машину с разных сторон, пытался кулаками выбить стекла, все руки у него были в крови. Когда машину уже почти полностью поглотила вода, он вцепился руками в бампер, пытаясь ее удержать, и закричал нечеловеческим голосом. Тут машину резко поглотила река. Отец вылез из воды и крикнул: "Где второй, где второй?". Я сказал, что в магазине, и он побежал туда», — рассказал очевидец произошедшего.

Авто и тела погибших были подняты со дня реки в течение нескольких часов. Стояночный тормоз в машине был поднят, а правое переднее стекло выбито.
Спасенный ребенок был госпитализирован. В настоящее время врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, однако его жизни ничто не угрожает. Управление Следственного комитет по Пермскому краю возбудило по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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