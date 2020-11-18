Россиянин не смог объяснить убийство игумена

Осужденный за убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Александр Авдеев рассказал журналистам, что не знает, почему сделал это.

Настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года. Вскоре был пойман подозреваемый — Александр Авдеев. Обвинение запросило для него 23 года колонии строгого режима . Сам он в последнем слове в суде признал вину в убийстве, однако отрицал, что пошел на него из-за корысти. По словам адвоката Оксаны Озен, Авдеев убил священника из-за того, что считал его "источником своих бед" — некоторое время Авдеев был трудником в монастыре, но имел с настоятелем множество конфликтов и, по его словам, разочаровался в православии.

Во вторник Ярославский областной суд назначил Авдееву 13 лет колонии, а с учетом приговора за другое убийство (он отбывал за него наказание в колонии, когда признался в убийстве священнослужителя) — 15 лет.

Перед оглашением приговора обвиняемый, в маске и кепке, читал книгу. На вопрос журналистов о том, почему он убил отца Даниила, Авдеев ответил:

"Для меня это также вопрос, что это вообще было? Я не знаю, не могу ответить самому себе даже". Авдеев также сказал, что признаться в убийстве игумена было его личной инициативой.

По версии следствия, в день преступления Авдеев с ножом пришел на территорию монастыря, зашел в жилой корпус, подошел к келье настоятеля и постучал. Когда дверь открылась, он ударил игумена в грудь, втолкнул его внутрь и продолжил бить ножом. Игумен скончался в тот же день.

Авдеев, по данным обвинения, обыскал жилище убитого, похитил 1,1 миллиона рублей и скрылся. Сто тысяч были собственностью одного из постояльцев монастыря, остальные средства принадлежали самой обители.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.