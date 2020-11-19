Сознавшуюся в убийстве детей москвичку арестовали

Останкинский районный суд арестовал до 17 января жительницу столицы Анастасию Джантураеву, которая признала вину в убийстве двух своих малолетних детей. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители суда.

"Джантураевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 января 2021 года", — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в квартире, находящейся на северо-востоке города. Вечером 17 ноября в квартире на улице Тайнинской были найдены тела двух детей 2015 и 2017 года рождения с признаками удушения. Стражи порядка задержали их мать, во время допроса полностью признавшую свою вину.

Девушка сказала, что внезапно приняла решение и убила детей. После чего она употребила алкоголь. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение. Для того чтобы проверить психическое здоровье подозреваемой, ей назначат психолого-психиатрическую экспертизу.