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Суд арестовал жительницу столицы по делу об убийстве двух детей 

Москва24 и ещё 19 52 минуты назад
Сознавшуюся в убийстве детей москвичку арестовали
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Останкинский районный суд арестовал до 17 января жительницу столицы Анастасию Джантураеву, которая признала вину в убийстве двух своих малолетних детей. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители суда.

"Джантураевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 января 2021 года", — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в квартире, находящейся на северо-востоке города. Вечером 17 ноября в квартире на улице Тайнинской были найдены тела двух детей 2015 и 2017 года рождения с признаками удушения. Стражи порядка задержали их мать, во время допроса полностью признавшую свою вину.
Девушка сказала, что внезапно приняла решение и убила детей. После чего она употребила алкоголь. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение. Для того чтобы проверить психическое здоровье подозреваемой, ей назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее в Госдуме поддержали законопроект о порядке изъятия детей из семьи. Согласно документу, изъять ребенка из семьи по общему правилу можно при угрозе его жизни или здоровью.
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Происшествия , Убийство , Госдума , АГН "Москва" , Москва
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