Таксисты избили семью под Москвой 

Владелец таксопарка отнял дом у семьи в Московской области и вместе со своими водителями избил ее членов — мать и дочь. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад Владимир Барцакин арендовал дом у Людмилы (мать) и Ольги (дочь) Малашковых. Некоторое время спустя он мошенническим, по словам женщин, способом переоформил его на себя. Малашковы обратились в суд и вместе с другом Сергеем приехали к дому, чтобы вручить бизнесмену повестку.

На участке Малашковы обнаружили все деревья выкопанными, а всю мебель из дома вытащенной из дома и вызвали полицию. До ее приезда к участку прибыли Барцакин и его подчиненные и стали избивать женщин и Сергея.

«Барцакин меня схватил за шкварник, вот сюда, за одежду, и поднял над землей, над собой и об землю сильно ударил. Мне помогла мама. Мама бросилась на Барцакина. Он ее тоже избил, ударил многократно по лицу, несколько раз пнул. У нее гематома на лице, у моей мамы тоже черепно-мозговая травма», — рассказала Ольга.

После этого мужчины посадили Сергея в автомобиль и увезли, избив внутри и отняв деньги и украшения. Людмила и Ольга Малашковы были госпитализированы. Прибывшие на место инцидента полицейские доставили участников конфликта в отдел внутренних дел , однако вскоре отпустили.

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