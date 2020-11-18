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Таксисты избили семью под Москвой 

Артём Кульша 15 минут назад
Таксисты избили семью под Москвой
Фото: ТАСС
Владелец таксопарка отнял дом у семьи в Московской области и вместе со своими водителями избил ее членов — мать и дочь. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Некоторое время назад Владимир Барцакин арендовал дом у Людмилы (мать) и Ольги (дочь) Малашковых. Некоторое время спустя он мошенническим, по словам женщин, способом переоформил его на себя. Малашковы обратились в суд и вместе с другом Сергеем приехали к дому, чтобы вручить бизнесмену повестку.
На участке Малашковы обнаружили все деревья выкопанными, а всю мебель из дома вытащенной из дома и вызвали полицию. До ее приезда к участку прибыли Барцакин и его подчиненные и стали избивать женщин и Сергея.

«Барцакин меня схватил за шкварник, вот сюда, за одежду, и поднял над землей, над собой и об землю сильно ударил. Мне помогла мама. Мама бросилась на Барцакина. Он ее тоже избил, ударил многократно по лицу, несколько раз пнул. У нее гематома на лице, у моей мамы тоже черепно-мозговая травма», — рассказала Ольга.

После этого мужчины посадили Сергея в автомобиль и увезли, избив внутри и отняв деньги и украшения. Людмила и Ольга Малашковы были госпитализированы. Прибывшие на место инцидента полицейские доставили участников конфликта в отдел внутренних дел, однако вскоре отпустили.
На днях, как сообщал «Рамблер», ранее судимый 22-летний житель Тюмени сделал попытку познакомиться с 24-летней девушкой на улице, получил отказ, не справился с эмоциями, спровоцировал конфликт и ударил ее кулаком в лицо, сломав челюсть. Полицейские задержали его по горячим следам и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений».
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