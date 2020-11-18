Россиянин принял родственника за медведя и убил его 

Житель Чукотки застрелил родственника, приняв его за медведя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чукотского автономного округа.

В августе в ночное время суток житель села Снежного Анадырского района, его родственник и знакомый рыбачили неподалеку от села Усть-Белой. Первый отправился собирать дрова для разведения костра. В какой-то момент он услышал в кустах шум. Мужчина решил, что это медведь, и четырежды выстрелил дробью из охотничьего ружья в его направлении. Источником шума оказался родственник мужчины. Он скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемый полностью признал вину в содеянном уже на стадии предварительного следствия, раскаялся и активно способствовал расследованию дела.

На днях Анадырский районный суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде исправительных работ на год и шесть месяцев с удержанием 20% из его заработной платы в доход государства. Также с мужчины были взысканы расходы на оплату труда адвоката в размере 52 тысяч рублей.