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Интимные видео с россиянками распространили по школам 

Артём Кульша 1 час назад
Интимные видео с россиянками распространили по школам
Фото: depositphotos.com
Неизвестные люди распространили по школам Ростовской области видеоролики с участием полуобнаженных школьниц. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе прокуратуры Каменского района Ростовской области рассказали агентству, что некоторое время назад ученица средних классов одной из районных школ засняла себя полуобнаженной на видео и отправила ролик знакомым. Некоторое время спустя запись распространилась по школе. Девочка рассказала о произошедшем родителям. Те обратились в правоохранительные органы.
В другой школе Каменского района произошел аналогичный случай. Прокуратура организовала проведение проверки обоих. В настоящее время ее сотрудники устанавливают причастных к распространению видео лиц.

«Девочки поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних», — добавили в пресс-службе прокуратуры Каменского района.

В январе, как сообщал «Рамблер», 38— и 47-летний жители Красноярска были арестованы по подозрению в осуществлении фото— и видеосъемки девушек 15-18 лет с целью изготовления порнографических материалов. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД
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