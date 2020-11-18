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Пьяный россиянин зарезал воспитательницу в детском саду 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянин зарезал воспитательницу в детском саду
Фото: РИА НОВОСТИ
49-летний мужчина приревновал экс-супругу, пришел пьяным в детский сад, где она работала воспитателем, и несколько раз ударил ее ножом, сообщают башкирские следователи на сайте регионального управления Следственного комитета. Пострадавшая скончалась, подозреваемого задержал учитель физкультуры.
Трагедия произошла 17 ноября в селе Старые Киешки. Ревнивец пришел в детский сад, приняв перед этим на грудь солидную дозу алкоголя. Выяснение отношений с 47-летней бывшей женой закончилось поножовщиной. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударил экс-супругу в спину.

«После чего попытался скрыться с места происшествия, однако, был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом», — заявили следователи.

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Потерпевшей вызвали «скорую помощь». Она скончалась по пути в больницу. Подозреваемого передали на руки полицейским. Правоохранители подчеркнули, что дети не стали свидетелями трагедии, поскольку в этот момент находились в других помещениях детского сада. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством о заключении задержанного в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 30-летний житель города Давлеканово в Башкирии из ревности поджег дом с сожительницей и ее двумя детьми внутри. Все трое погибли. Виновника трагедии в результате осудили на пожизненное лишение свободы.
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Происшествия , СКР , ФСИН
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