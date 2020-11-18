Убивший следователя студент попал на видео 

17 ноября Московский областной суд вынес приговор студенту Абдулазизу Абдулазизову, который обвинялся в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.
В октябре 2018-го женщину застрелил 18-летний студент возле подъезда ее дома. Заказ убийца получил через Даркнет. По версии следствия, заказчиком убийства был Ярослав Сумбаев, дело которого вела Шишкина. Сумбаев создал банду, которая занималась подделкой авиабилетов. Суд над ними еще только состоится. А Абдулазиз Абдулазизов уже получил 14 лет колонии и штраф в 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда семье убитой следователя.