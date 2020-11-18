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Жертвами урагана «Йота» в Никарагуа стали шесть человек 

ТАСС и ещё 4 17 минут назад
Названо число жертв урагана «Йота» в Никарагуа
Фото: Reuters
По меньшей мере шесть человек погибли в Никарагуа в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые принес на территорию страны ураган "Йота". Об этом сообщила во вторник вице-президент республики Росарио Мурильо.
По ее словам, которые приводит газета La Prensa, четыре человека стали жертвами стихии во вторник и еще двое — в понедельник. Мурильо уточнила, что среди погибших числятся двое детей, которые утонули в разлившейся реке, протекающей неподалеку от их жилища.

"Опасность не миновала, ураган покинул территорию [Никарагуа], но дожди продолжаются, угроза обрушений и схода оползней увеличивается", — сказала вице-президент.

Она отметила, что стихия нанесла "катастрофический ущерб", масштабы которого пока не определены. Из опасных районов эвакуированы 63 тыс. человек, они размещены во временных убежищах.
Поздно вечером в понедельник (утром во вторник по московскому времени) ураган четвертой категории "Йота" обрушился на карибское побережье Никарагуа. Удар стихии причинил материальный ущерб, оставив без водо— и электроснабжения десятки тысяч людей. По пути к границе с Гондурасом ураган ослаб до уровня тропического шторма.
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Комментарии
Происшествия , Yota , Гондурас , Колумбия , Никарагуа
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