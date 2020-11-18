Стал известен новой способ отнимать деньги у россиян

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Таможенники рассказали о новой схеме мошенничества 

РИА Новости 15 минут назад
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Фото: © РИА Новости / Валерий Морев
Мошенники в Приморье распространяют объявления о "выплатах" за предоставление персональных данных жителей Дальнего Востока и используют их для ввоза праворульных машин без аппаратуры вызова экстренных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС", рассказали в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ).
В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки "ЭРА-ГЛОНАСС". Позже он утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока, согласно которому в течение года они могут ввозить по одной машине без данной системы. В декабре 2019 года этот порядок был продлен еще на год. Сейчас правительство прорабатывает вопрос продления дальнейшего продления разрешения.
В ДВТУ сообщили, что жителям Дальнего Востока предлагают "компенсационные выплаты" в размере 500 рублей и более за предоставление персональных данных.
Для их получения граждане с постоянной пропиской в регионе должны предоставить свои паспорт, ИНН и СНИЛС.

"На деле эти люди, получив за небольшое вознаграждение персональные данные граждан, оформляют ввозимые из Японии автомобили в упрощенном порядке… При этом граждане не подозревают, что, передавая свои персональные данные для использования при таможенном декларировании ввозимых автотранспортных средств, они выступают в качестве декларанта товаров", — сообщает управление.

По закону, декларант обязан задекларировать товары и уплатить таможенные платежи, он несет ответственность за неисполнение этих обязанностей и недостоверные сведения в документах. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В управлении также напомнили, что персональные данные человека могут быть использованы мошенниками для регистрации "фирм-однодневок" для уклонения от налогов и незаконного вывода денег за границу. За это грозит уголовная ответственность.
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Происшествия , Дмитрий Медведев , Федеральная таможенная служба , Приморский Край
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