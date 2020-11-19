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В Москве скончались 77 пациентов с COVID-19 

Национальная Служба Новостей и ещё 13 1 час назад
В Москве скончались 77 пациентов с COVID-19
Фото: nsn.fm
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 159.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 23,6 тыс. новых случаев коронавируса, из них 6 438 — в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2 млн В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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