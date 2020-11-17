В центре Москвы нашли труп рабочего 

В центре Москвы на строительных лесах обнаружили повешенный труп рабочего. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Труп рабочего 1989 года рождения был повешен на строительных лесах», — заявил источник.

Тело было обнаружено на улице Спиридоновка в Пресненском районе столицы.

По факту случившегося проводится проверка.

Как писал «Рамблер», ранее на этой неделе в лесном массиве в границах Санкт-Петербурга было найдено тело женщины, закопанное по голову в землю. На вид женщине было 40-45 лет. В кармане одежды у нее находилась золотая цепочка. Эксперты устанавливают причину смерти женщины, правоохранители инициировали доследственную проверку.