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Шесть человек погибли из-за пожара в частном доме в Красноярском крае 

Москва24 и ещё 10 1 час назад
Шесть человек погибли из-за пожара под Красноярском
Фото: РИА Новости
Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в городе Уяр по адресу: улица Сурикова, дом 6. Сообщается, что в результате пожара скончались пятеро детей и один взрослый.
Ранее пожар произошел в жилом доме в городе Пересвет. В результате инцидента погибли два человека. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Также на юге Москвы накануне возникло возгорание в многоэтажном доме. Из-за пожара 10 человек покинули здание. Пожар был ликвидирован усилиями экстренных служб.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Уяр
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