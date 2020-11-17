Раскрыта личность владельца упавшего в Москва-реку авто

Владельцем машины, которая упала в Москва-реку в районе храма Христа Спасителя , является столичный предприниматель, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах . По данным собеседника издания, автомобиль принадлежит руководителю трех разных фирм, зарегистрированных в столице. В одной из них он указан учредителем. Компании специализируются на геофизических, геохимических и геологи-разведочных работах, а также на управлении финансово-промышленными группами.

Неизвестно, находился ли владелец в автомобиле в момент ЧП.

Сейчас личность погибшего водителя устанавливают следователи.

Автомобиль пробил ограждение и вылетел в Москва-реку в районе храма Христа Спасителя днем во вторник. Как сообщал городской Дептранс, в машине находился один человек, выбраться ему не удалось. Тело погибшего уже извлекли из автомобиля.