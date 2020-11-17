Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СМИ раскрыли личность владельца упавшего в Москва-реку автомобиля 

Rambler News Service 1 час назад
Раскрыта личность владельца упавшего в Москва-реку авто
Фото: РИА Новости
Владельцем машины, которая упала в Москва-реку в районе храма Христа Спасителя, является столичный предприниматель, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах. По данным собеседника издания, автомобиль принадлежит руководителю трех разных фирм, зарегистрированных в столице. В одной из них он указан учредителем. Компании специализируются на геофизических, геохимических и геологи-разведочных работах, а также на управлении финансово-промышленными группами.
Неизвестно, находился ли владелец в автомобиле в момент ЧП.
Сейчас личность погибшего водителя устанавливают следователи.
Автомобиль пробил ограждение и вылетел в Москва-реку в районе храма Христа Спасителя днем во вторник. Как сообщал городской Дептранс, в машине находился один человек, выбраться ему не удалось. Тело погибшего уже извлекли из автомобиля.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Rambler News Service: последние новости
В петербургском лесу нашли закопанное по голову тело женщины В петербургском лесу нашли закопанное по голову тело женщины Опубликовано видео задержания мэра Томска Опубликовано видео задержания мэра Томска Генпрокуратура направила в суд дело против братьев Магомедовых Генпрокуратура направила в суд дело против братьев Магомедовых
Происшествия , Иисус Христос , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
00:55
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
Происшествия
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
00:25
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34