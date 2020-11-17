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New York Post (США): российская супермодель подала иск на 20 миллионов долларов против дома Ральф Лорен и компании HBO 

ИноСМИ 2 часа назад
Российская супермодель подала в суд на HBO
Фото: © AFP 2020, Larry Busacca / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Одна российская супермодель подала в понедельник иск на 20 миллионов долларов против модного дома Ralph Lauren и компании HBO в Верховный суд Нью-Йорка за несанкционированное использование ее фотографий.
Как утверждает Анастасия Хозисова, бывшая девушка бегуна Оскара Писториуса (Oscar Pistorius), в 2004 году сам Ральф Лорен предложил ей стать музой для нескольких коллекций и долгожданной книги «Дневник одной коллекции», где представлены «интимные и волнующие фотографии».

«Красота Хозисовой может сравниться лишь с ее огромным талантом», — сказал старший вице-президент и креативный директор подразделения женской одежды Ralph Lauren Майкл Ботбол (Michael Botbol).

Однако в 2014 году модель обнаружила внутри модельного дома Ralph Lauren «скрупулезно продуманную мошенническую схему», что привело к ее увольнению. В результате она «серьезно пострадала, вплоть до потери сна, утраты амбиций и серьезного кризиса в карьере», — утверждается в иске.
Ralph Lauren продолжает использовать фотографии Хозисовой, и она фигурирует в документальном фильме HBO «Очень по-ральфовски», который доступен на стриминговых сервисах.
Фотографии Хозисовой висят в магазине Ralph Lauren в Москве и Polo Bar 1 в Верхнем Ист-Сайде.
Никакой компенсации модель не получила и утверждает, что Ralph Lauren и HBO использовали ее фотографии, изображения, видеоматериалы и другие образы без письменного согласия.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Оскар Писториус
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