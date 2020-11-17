Россиянин зарубил своего знакомого топором

— По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего временного проживания в селе Крым Мясниковского района, в ходе возникшей ссоры с 59-летним знакомым нанес ему множественные удары топором по голове, — говорится в сообщении.