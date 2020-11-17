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Дончанин зарубил своего знакомого топором 

Rostof.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянин зарубил своего знакомого топором
Фото: Rostof.ru
34-летнего жителя Куйбышевского района Ростовской области подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего временного проживания в селе Крым Мясниковского района, в ходе возникшей ссоры с 59-летним знакомым нанес ему множественные удары топором по голове, — говорится в сообщении.

От полученных травм несчастный скончался на месте.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Если вина дончанина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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