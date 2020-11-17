Россиянин зарубил своего знакомого топором

34-летнего жителя Куйбышевского района Ростовской области подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего временного проживания в селе Крым Мясниковского района, в ходе возникшей ссоры с 59-летним знакомым нанес ему множественные удары топором по голове, — говорится в сообщении.
От полученных травм несчастный скончался на месте.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Если вина дончанина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.