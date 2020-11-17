Экс-владелец «Югры» отправлен на домашний арест

Первый апелляционный суд поместил под домашний арест экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина , обвиняемого по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Мосгорсуд 13 октября смягчил меру пресечения до запрета определенных действий Хотину, который с апреля 2019 года находился под домашним арестом.

"Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда отменила постановление суда первой инстанции, удовлетворила ходатайство следователя, избрав Хотину домашний арест до 18 января 2021 года", — сказала собеседница агентства.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Хотина и других лиц в апреле 2019 года по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), тогда же его задержали. Банкиру вменяют хищение 7,5 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в капитале банка в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.