Подробности задержания мэра Томска попали на видео

Новые подробности задержания мэра Томска Ивана Кляйна
появились в социальных сетях. При обыске квартиры бывшего главы города в одной из подушек было найдено 1,3 миллиарда рублей. Но не наличными. Жена градоначальника была готова к визиту силовиков и когда сотрудники ФСБ
ворвались в квартиру Кляйна, она сложила всю компрометирующую документацию в подушку и выкинула ее в окно. Там эту подушку подобрал личный водитель мэра, убрал ее в машину и попытался скрыться. Но силовики очень быстро задержали подельника. Иван Кляйн был задержан с обвинением в превышении должностных полномочий в пользу пивной компании, которой владеет его жена.