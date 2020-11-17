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Подробности задержания мэра Томска попали на видео

Вадим Дроздов
1 час назад
Новые подробности задержания мэра Томска Ивана Кляйна появились в социальных сетях. При обыске квартиры бывшего главы города в одной из подушек было найдено 1,3 миллиарда рублей. Но не наличными. Жена градоначальника была готова к визиту силовиков и когда сотрудники ФСБ ворвались в квартиру Кляйна, она сложила всю компрометирующую документацию в подушку и выкинула ее в окно. Там эту подушку подобрал личный водитель мэра, убрал ее в машину и попытался скрыться. Но силовики очень быстро задержали подельника. Иван Кляйн был задержан с обвинением в превышении должностных полномочий в пользу пивной компании, которой владеет его жена.
Происшествия,Видео,Иван Кляйн,ФСБ,Томск,
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