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В Киеве заминировали здание администрации 

Lenta.ru 55 минут назад
В Киеве заминировали здание администрации
Фото: Reuters
Здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) заминировали, эвакуированы 1350 человек. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, на месте в настоящее время работают правоохранительные органы и сотрудники профильных служб, чтобы проверить наличие взрывоопасных предметов.
Как сообщает «Укринформ», информацию о минировании подтвердила руководитель Управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата КГГА Екатерина Баранова. Она также уточнила, что звонок о минировании был анонимным. Других подробностей сотрудница администрации не привела.
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Происшествия , В мире , Екатерина Баранова , МВД , РБК-Украина , Киев
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