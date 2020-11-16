Польша выдала России насильника

Польша экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в изнасиловании в общежитии в Москве , сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Кавуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун в Москве в одном из общежитий избил и изнасиловал женщину. Он был объявлен в международный розыск. В феврале 2019 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.