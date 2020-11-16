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Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в изнасиловании 

РИА Новости 3 часа назад
Польша выдала России насильника
Фото: РИА Новости
Польша экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в изнасиловании в общежитии в Москве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Кавуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун в Москве в одном из общежитий избил и изнасиловал женщину. Он был объявлен в международный розыск. В феврале 2019 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.
Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России было поручено принять и доставить Кавуна в РФ. Потом его привезут в Москву.
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Происшествия , Андрей Кавун , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Интерпол
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