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Заподозренный в сговоре с Добровинским адвокат Алешкин вновь будет защищать Ефремова 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Заподозренный в сговоре адвокат вернулся к Ефремову
Фото: РИА Новости
Адвокат Андрей Алешкин, которого ранее заподозрили в сговоре с Александром Добровинским, вновь вступил в защиту осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

"Михаил Олегович лично подписал [соглашение] сегодня в Белгороде, в СИЗО-3", — сказал ТАСС Алешкин.

По его словам, инициаторами этого были близкие друзья Ефремова, они состояли в переписке с актером и пригласили адвоката вновь вступить в дело "с его позицией и поддержкой".

"Несмотря на то, что как только я вступил в дело, меня всячески пытались от него отодвинуть, даже были попытки добиться лишения меня статуса, я снова в деле, сделаю все возможное, чтобы помочь Михаилу Ефремову снизить срок", — сказал адвокат.

Он отметил, что сейчас защита активно занимается примирением с потерпевшими.

"Хочу сказать, что ранее опубликованные письма, которые были подписаны мной и Александром Андреевичем [Добровинским], согласованы с Михаилом Олеговичем. Ефремов их подписал", — сказал Алешкин.

Он отметил, что "иных противоречий с потерпевшими нет", в ближайшее время они встретятся с Добровинским, чтобы потерпевшие отозвали свой иск.

"Мы выходим на финальную стадию, и мне очень приятно, что мы наконец-то доделали то, что нам не дали сделать", — сказал Алешкин.

Он добавил, что в случае примирения Ефремов мог бы рассчитывать на более существенное снижение срока, "но есть недоброжелатели, которым это было невыгодно". Алешкин также отметил, что Добровинский, представляя потерпевших, "просто поднял планку, которой теперь придется держаться всем".
В свою очередь Добровинский сообщил ТАСС, что Алешкин приезжал к нему в офис еще до апелляции для обсуждения возможности примирения с его доверителями. "На мой взгляд, тогда была возможность более благополучного сценария для господина Ефремова. Насколько я слышал, кто-то очень хотел его убрать из этого дела. Посмотрим, кто будет представлять Михаила Ефремова 23 ноября", — сказал Добровинский.
Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 сентября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с Добровинским. При этом адвокат предположил, что это — позиция не самой жены актера, а другого его защитника, которому самому не удалось договориться со стороной потерпевших. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. В пятницу актер был этапирован из московского СИЗО к месту отбытия наказания.
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Комментарии 1
Происшествия , Александр Добровинский , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Белгород , Белгородская Область
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