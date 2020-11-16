Экс-бизнесмен покончил с собой и оставил предсмертную записку 

53-летний житель Москвы Олег Микитенко свел счеты с жизнью, после того, как врачи отказались госпитализировать и лечить его, сообщает Telegram-канал Mash. Рядом с окровавленным телом правоохранители нашли предсмертную записку.

Трагедия произошла на Сущевском валу. Об обнаружении тела мужчины под окнами многоэтажного дома в правоохранительные органы сообщили случайные прохожие. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, нашли предсмертную записку.

Журналисты выяснили, что погибшего звали Олег Микитенко. Ранее он занимался бизнесом. На момент смерти ему было 53 года. Из записки, найденной у него, стало известно, что экс-предприниматель страдал серьезным заболеванием.

«Был в МОНИКИ (Московский областной клинический институт имени М. Ф. Владимирского — прим. ред.) на консультации, госпитализировать и лечить меня отказали», — цитируют слова из записки журналисты.

Микитенко также написал, что у него оказались парализованы ноги, что он потерял возможность ходить.

«Не обессудьте», — резюмировал погибший.

Правоохранители в настоящее время проводят доследственную проверку, п результатам которой примут процессуальное решение на предмет возможного возбуждения уголовного дела.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница столицы по имени Елена заподозрила супруга в измене, застрелила его и покончила жизнь самоубийством. Неверность мужа женщина предположила, увидев в интернете его фотографии с девушками. Елена поехала в Евпаторию, там купила ружьё. На протяжении нескольких недель она пыталась спасти брак: ходила по гадалкам с надеждой узнать, как можно восстановить былые теплые отношения с мужем. Одна из прорицательниц увидела в ближайшем будущем женщины смерть.

С тех пор Елена стала сама не своя, отмечали ее родственники. Однажды, придя домой, женщина устроила своему мужу Кириллу скандал. В ходе очередной ссоры мужчина заявил жене, что уходит от неё. После этих слов Елена достала ружьё и выстрелила в супруга. Он скончался на месте. Затем женщина покончила с собой. Эксперты выяснили, что в момент смерти Елена находилась на втором месяце беременности. Известно, что ранее она проходила лечение в психиатрической больнице.