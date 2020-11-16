Больной коронавирусом ребенок сбежал из больницы в Москве 

Подросток, возможно, больной коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежал из больницы в Москве . Об этом сообщает «360».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад в аэропорту Домодедово был пойман и передан полиции 16-летний беспризорник. Правоохранители доставили его в детскую больницу имени Сперанского.

Врачи поставили подростку предварительный диагноз «Коронавирусная инфекция» и перевели в детскую больницу имени Башляевой. Пациент сбежал из ее приемного отделения. В настоящее время полицейские разыскивают его.

В середине октября американский теннисист Сэм Куэрри по прибытии в Россию для участия в турнире St. Petersburg Open сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, был отстранен от участия в соревнованиях и помещен на карантин в номере отеля Four Seasons.

До его окончания в нарушение медицинского регламента Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) о мерах безопасности в условиях пандемии COVID-19 Куэрри покинул гостиницу, приехал в аэропорт и улетел из России на частном самолете.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 54,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,94 миллиона.