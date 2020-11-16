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Больной коронавирусом ребенок сбежал из больницы в Москве 

Артём Кульша 26 минут назад
Больной коронавирусом ребенок сбежал из больницы в Москве
Фото: РИА Новости
Подросток, возможно, больной коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежал из больницы в Москве. Об этом сообщает «360».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад в аэропорту Домодедово был пойман и передан полиции 16-летний беспризорник. Правоохранители доставили его в детскую больницу имени Сперанского.
Врачи поставили подростку предварительный диагноз «Коронавирусная инфекция» и перевели в детскую больницу имени Башляевой. Пациент сбежал из ее приемного отделения. В настоящее время полицейские разыскивают его.
В середине октября американский теннисист Сэм Куэрри по прибытии в Россию для участия в турнире St. Petersburg Open сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, был отстранен от участия в соревнованиях и помещен на карантин в номере отеля Four Seasons.
До его окончания в нарушение медицинского регламента Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) о мерах безопасности в условиях пандемии COVID-19 Куэрри покинул гостиницу, приехал в аэропорт и улетел из России на частном самолете.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 54,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,94 миллиона.
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Происшествия , Сэм Куэрри , Аэропорт Домодедово , МВД
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