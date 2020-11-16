Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым 

МВД обнародовало видео допроса бойца UFC Яндиева в связи с дракой с Харитоновым . Инцидент произошел вечером 13 ноября во дворце спорта «Лужники». Полиция установила, что в потасовке участвовало три человека, двое из которых были доставлены в медицинское учреждение. Еще один оказался в отделении полиции.

Как выяснилось, одним из пострадавших оказался российский боец Сергей Харитонов. Он пояснил, что причиной конфликта стал денежный долг. Он также сообщил, что у Яндиева во время драки при себе был кастет.

В свою очередь, задержанный полицией боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев на камеру отказался подтвердить наличие кастета. Об этом он заявил журналистам перед допросом.