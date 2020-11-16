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Актриса московского театра стала жертвой мошенников 

Lenta.ru 1 час назад
Актриса московского театра стала жертвой мошенников
Фото: РИА Новости
Аделина Гизатуллина, актриса московского театра имени Вахтангова, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Артистка занялась оформлением развода на сайте mos.ru, используя для этого мобильный телефон. Гизатуллина кликнула на ссылку и перешла на сторонний портал. Там актриса оплатила сервисный сбор в размере 922 рублей.
Она без всяких сомнений отправила через сайт данные своего паспорта и фотографию, а также оплатила саму услугу, переведя еще 3999 рублей.
О мошенниках Гизатуллина узнала случайно, обратив внимание на отзывы пользователей. Актриса написала заявление в полицию.
В октябре профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Нина Шильникова отдала мошенникам более 3 миллионов рублей. Злоумышленники пришли к ней домой и предложили обменять старые купюры на новые.
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Происшествия , Аделина Гизатуллина , Mos.ru , Москва
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