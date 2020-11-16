Актриса московского театра стала жертвой мошенников 

Все новости на карте

Аделина Гизатуллина , актриса московского театра имени Вахтангова, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Артистка занялась оформлением развода на сайте mos.ru , используя для этого мобильный телефон. Гизатуллина кликнула на ссылку и перешла на сторонний портал. Там актриса оплатила сервисный сбор в размере 922 рублей.

Она без всяких сомнений отправила через сайт данные своего паспорта и фотографию, а также оплатила саму услугу, переведя еще 3999 рублей.

О мошенниках Гизатуллина узнала случайно, обратив внимание на отзывы пользователей. Актриса написала заявление в полицию.